Les 20 poursuites policières les plus folles de l’histoire

Certaines poursuites commencent comme des arrêts de routine qui se transforment en un véritable chaos ; tandis que d’autres sont intenses dès le départ. Les voitures filent sur des autoroutes fréquentées, les suspects effectuent des manœuvres surprenantes, et les forces de l’ordre utilisent tous les astuces possibles pour enfin les arrêter. Certaines se terminent par des arrestations dramatiques, d’autres prennent un tournant inattendu, mais toutes ont un point commun : elles sont inoubliables et nous ne pouvons tout simplement pas détourner le regard ! Voici 20 des poursuites les plus folles jamais enregistrées.