Les 20 Monster Trucks les plus cool jamais construits

Probablement le plus grand monster truck jamais créé, le Grave Digger a remporté de nombreux championnats et est facilement l’un des plus décorés de l’histoire. Bien qu’il ait d’abord été construit à partir d’un mélange de pièces de récupération et d’un Chevrolet Panel Wagon de 1951, son look est aujourd’hui considéré comme emblématique. Avec ses couleurs violettes et vertes, sa peinture intense et ses mémorables yeux rouges incandescents, le Grave Digger était et est toujours une bête à chaque compétition.