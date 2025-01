Les 19 cascades automobiles les plus emblématiques de l’histoire du cinéma

On ne peut pas avoir un film entièrement consacré aux voitures sans avoir quelques moments emblématiques de conduite. À cet égard, Fast and Furious s’en sort très bien avec sa séquence de saut sur les rails, mettant en scène Paul Walker et Vin Diesel qui traversent les voies et évitent de justesse un train de marchandises pour voir ensuite la Dodge Charger de Diesel se faire percuter par un camion, effectuant un «flip» horizontal.