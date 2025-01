Les 10 pires camionnettes à ne pas acheter (et les 10 meilleures à considérer)

Le Ram 1500 est comme le couteau suisse des camions—robuste, polyvalent et étonnamment fluide. De plus, on a l’impression d’être dans un SUV de luxe à l’intérieur, avec des sièges en peluche et une multitude de gadgets. Et ce hayon multifonction? C’est un véritable changement de jeu pour charger sans se fatiguer.