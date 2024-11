Les 10 meilleures marques de voitures économiques et les 10 meilleures marques de voitures de luxe

Pour une voiture qui offre le confort nécessaire pour des trajets de toute la journée, Nissan est votre choix. Bien que leur principal attrait soit leur prix abordable, avec des modèles économiques comme la Sentra et la Versa, ils ne lésinent pas non plus sur les caractéristiques haut de gamme. Écrans tactiles couleur, connectivité Bluetooth, accès sans clé à distance – attendez-vous à tout cela et plus encore dans leur gamme d’entrée de gamme.