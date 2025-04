Les 20 voitures les plus cool des années 80

Conçue en acier inoxydable brossé et encadrée par des portes papillon emblématiques, la DeLorean a représenté l’imagination futuriste. Elle a acquis un statut légendaire grâce au cinéma, mais son attrait allait plus loin. Sa conception unique et sa construction non conventionnelle ont suscité la fascination des enthousiastes et des collectionneurs qui admiraient sa vision audacieuse.