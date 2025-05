Les 10 pires voitures européennes de l’histoire et les 10 meilleures

Cette voiture a été développée pendant une période chaotique chez British Leyland et se positionnait comme une voiture compacte. Mais son volant carré et son manque de fiabilité mécanique lui ont valu d’être ridiculisée. Même les passionnés ont du mal à défendre son look. Au Royaume-Uni, elle est devenue une vedette plus rapidement qu’elle ne s’est vendue.