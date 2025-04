Les 10 pires voitures à traction avant et les 9 meilleures

La Caliber a hérité d’une allure massive et d’une boîte de vitesses à variation continue (CVT) qui s’emballe. On s’attend à ce qu’une voiture à hayon soit pratique, mais celle-ci offrait une visibilité médiocre et une utilisation peu pratique de l’espace. Dodge l’a présentée comme étant audacieuse et polyvalente, mais la plupart des propriétaires ont découvert qu’elle manquait de l’essentiel : le confort et le raffinement.