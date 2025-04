20 voitures d’occasion à moins de 10 000$ qui valent la peine

Une voiture qui a l’air beaucoup plus couteuse qu’elle ne l’est, la Legacy Subaru 2015 présente un look audacieux, net et propre, avec juste une pointe de sportivité. Le fait d’être à traction integrale donne à cette voiture encore plus de puissance et de confort lorsqu’il s’agit de la conduire, et les fonctions de sécurité et la fiabilité vous font sentir encore plus en sécurité. Avec la réputation de Subaru pour des voitures solides et durables, la Legacy est une excellente voiture pour quiconque.