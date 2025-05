20 voitures autrefois populaires que l’on ne voit plus jamais

La Pontiac G6, élégante et abordable, a fait ses débuts en 2004, dans le but de redonner vie à la marque. Elle a même été la vedette du célèbre cadeau d’Oprah « You Get a Car ». Malgré des ventes initiales solides, la fermeture de Pontiac en 2010 dans le cadre de la faillite de GM a laissé la G6 à l’abandon et l’a rapidement fait oublier.