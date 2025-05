20 modèles de voitures discontinués qui doivent être ramenés immédiatement

Les constructeurs automobiles américains nous ont donné certaines des voitures les plus emblématiques à jamais avoir roulé sur le bitume. Alors que les nouveaux modèles continuent de repousser les limites de la technologie et des performances, il y a quelque chose de spécial dans les classiques qui ont été discontinués. Voici 20 modèles de voitures discontinués que nous aimerions tous voir effectuer un grand retour le plus tôt possible.