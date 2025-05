20 marques de voitures emblématiques et la signification de leur nom

Après la Seconde Guerre mondiale, Soichiro Honda a perçu un besoin et l’a comblé avec des motos à moteur. En 1948, Honda Motor Co. était officiellement lancée. Le nom de la société symbolise l’innovation dans le domaine des motos et des voitures et rend hommage à un mécanicien dont la vision a remodelé la mobilité grâce à sa persévérance et à son instinct d’ingénieur.