20 hatchbacks d’occasion fiables qui ne vous ruineront pas

Voci un avertissement précoce : vous êtes sur le point de voir beaucoup de Honda Fit sur cette liste. Pour une raison ou une autre, les consommateurs adorent absolument cette voiture à hayon. Les modèles d’occasion commencent à 6 000$ et sont considérés comme l’une des voitures les plus polyvalentes et les plus agiles, avec une économie de carburant fantastique.