Flashy ou cool: où se situe la limite?

Dites à votre voiture d’arrêter de nous faire des clins d’œil! Écoutez mesdames, votre voiture est plus mignonne sans ses longs cils. Chouchoutez vos yeux humains et non les phares de votre voiture. C’était peut-être un accessoire adorable à une époque, mais il a été exagéré et c’est tout simplement stupide.