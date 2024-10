Des vidéos musicales emblématiques où les voitures ont volé la vedette

Les fans des Beastie Boys continuent de se laisser séduire par les coiffures, les aviateurs et les voitures de l’ancienne école que l’on retrouve dans «Sabotage». Pourquoi ne le feraient-ils pas ? La vidéo de cette chanson populaire comportait des poursuites et des explosions, sans parler de belles voitures comme la Nissan Sentra et la Ford LTD Crown Victoria!