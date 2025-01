De Toyota à Tesla: 10 marques de voitures qui conservent leur valeur & 10 que vous devriez éviter

Une mauvaise fiabilité et un manque de demande ont fait chuter rapidement la valeur de revente des voitures Cadillac. Avec tant d’autres marques de luxe parmi lesquelles choisir, ces véhicules deviennent de plus en plus impopulaires auprès des acheteurs. Une autre raison pour laquelle ils perdent de leur pertinence sur le marché de la revente est le manque d’engagement envers les acheteurs plus jeunes et plus récents.