20 voitures problématiques que vous ne devriez jamais acheter d’occasion

Une voiture luxueuse et emblématique des automobiles, le Q3 a certainement son charme. Cependant, les problèmes les plus courants lors de l’achat d’un modèle d’occasion sont des problèmes majeurs, tels que des problèmes de moteur, des pannes électriques, et des défaillances de composants d’émission. Ceux-ci peuvent être très coûteux à long terme et rendent le Q3 un candidat peu fiable pour un achat d’occasion.