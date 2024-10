20 voitures de cinéma emblématiques dont rêvent tous les accros de l’auto

Incarnation de la coolitude des années 80, la DeLorean représente l’un des classiques de science-fiction les plus appréciés et les plus célèbres du cinéma. Symbole intemporel de la trilogie «Retour vers le futur», cette machine à remonter le temps de fortune est connue pour ses portes papillon, sa carrosserie en acier inoxydable et, bien sûr, son condensateur de flux. Malheureusement, la marque DeLorean n’est plus parmi nous, mais grâce à la popularité durable de la franchise, son héritage perdurera à jamais.