20 villes où vous détesteriez être coincé dans un embouteillage

Bogota est une ville qui n’est pas bien équipée pour gérer l’afflux croissant de conducteurs. De plus en plus de citoyens achètent des voitures, ce qui signifie qu’il y a une population croissante sur la route. Cependant, il n’y a pas seulement un manque de routes décentes, il n’y a pas non plus beaucoup d’attention portée à leur réparation et à leur entretien. Les conditions ne sont tout simplement pas favorables, ce qui crée beaucoup d’embouteillages et de refoulements.