20 tâches d’entretien automobile faciles à réaliser soi-même

Notez que nous avons écrit «faible» et non «cassé». Bien qu’il soit techniquement possible de réparer des phares cassés à la maison, le travail dépend de vos compétences et des outils dont vous disposez. En revanche, la réparation d’une lumière faible peut être aussi simple que le nettoyage de la lentille ou de la connexion à la terre.