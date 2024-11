20 signes que vous êtes un meilleur conducteur que vous ne le pensez

Même si quelqu’un fait quelque chose de tout à fait ridicule, à quoi bon klaxonner et crier? Est-ce que cela va vraiment vous aider à vous sentir mieux? Cela ne les affectera certainement pas et ne changera rien. Si vous avez déjà compris cela et que vous restez tranquille, vous êtes plus calme que la plupart des gens.