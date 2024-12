20 mythes dangereux sur la sécurité automobile à ne plus croire

Croyez-le ou non, le carburant pour avions peut en fait être utilisé dans les moteurs diesel. Cependant, il n’est viable qu’en cas d’urgence et ne constitue pas un remplacement approprié pour le carburant légitime. Sans entrer dans les détails, le carburant pour avions endommage votre véhicule en cas d’utilisation prolongée et non, cela ne rendra pas votre voiture plus rapide !