20 logos de voitures que tout le monde connaît

Fondé par Kiichiro Toyoda en 1937, Toyota est considéré comme l’un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus populaires au monde, avec environ 10 millions d’automobiles vendues par an. C’est pourquoi son logo reste largement reconnu. Si vous regardez le logo de plus près, vous constaterez que chaque lettre de «Toyota» peut être épelée.