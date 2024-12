20 indispensables pour vivre dans un fourgon

Vous avez certainement déjà eu l’occasion de constater à quel point il peut faire froid dans la voiture lorsqu’il n’y a pas de chauffage. On ne sait jamais à quelles situations météorologiques on va être confronté, et si vous vivez dans votre camionnette, vous serez confronté au froid à un moment ou à un autre. Bien qu’il existe d’autres mesures pour se préparer, il est toujours rassurant d’avoir une couverture chaude et câline à portée de main.