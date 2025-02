20 Hot Wheels qui valent une fortune aujourd’hui

La série Course vintage était une ligne spéciale en édition limitée de Hot Wheels lancée en 2011, mettant en avant des voitures de course historiques. Parmi elles, la John Morton BRE Datsun 510 se distingue avec un prix compris entre 700 et 1 500 $. En raison de la production limitée et de la base de fans, cette voiture est très convoitée.