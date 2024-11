20 escroqueries routières courantes dont il faut se méfier

Cette pratique est plus courante dans les pays en développement, où une personne munie d’un lave-vitre s’approche soudainement de votre voiture à l’arrêt. Elle commence à laver votre vitre et, malgré vos tentatives pour la décourager, elle ne s’arrêtera pas avant d’avoir fini. Elle vous demandera ensuite de l’argent, se montrant de plus en plus agressive et menaçant de faire intervenir les autorités si vous ne payez pas pour son service.