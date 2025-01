15 voitures électriques à surveiller dans le futur

Au printemps 2025, cette Audi pouvant atteindre 100 km/h en 3,7 secondes offrira une autonomie de 560 kilomètres et une batterie de 94,4 kWh. Ce véhicule inclut également une grande variété de gadgets, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour les passagers, dont un écran optionnel de 14,5 pouces. Les acheteurs pourront se la procurer pour la somme de 70.000 dollars (US) environ.