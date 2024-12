10 raisons de choisir une moto plutôt qu’une voiture et vice versa

Il est incontestablement plus facile de se garer lorsqu’on conduit une moto. En effet, la petite taille et la forme des motos leur permettent de se faufiler plus facilement dans les espaces restreints et moins idéaux. De plus, les motos prennent moins de place, il est donc plus facile de les ranger, ce qui laisse votre garage libre pour d’autres intérêts.