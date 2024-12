10 prédictions futuristes sur les voitures qui se sont déjà réalisées et 10 déjà en cours d’élaboration

Imaginez tous les trajets d’entretien et de nettoyage que vous vous épargnerez si votre voiture est capable de s’autonettoyer et de s’autoréparer. Certains futurologues pensent que les voitures de demain seront fabriquées avec des matériaux capables de s’auto-réparer et de s’auto-nettoyer, reléguant au passé les tâches telles que le colmatage des fissures ou l’entretien d’une couche brillante. Il est impressionnant de constater que l’on travaille déjà sur des matériaux capables de dévier et de repousser la saleté.