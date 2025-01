10 Marques de Voitures Qui Ont Totalement Gâché Leur Réputation & 10 Auxquelles Vous Pouvez Toujours Faire Confiance

Bien que moderne et loué sous de nombreux aspects, Tesla a fait face à un certain nombre de critiques. À part les bogues logiciels et les longs délais de réparation, Elon Musk n’a certainement pas aidé son cas. Ses controverses ont nui à la réputation de Tesla, et la vérité est qu’il existe d’autres marques de véhicules électriques qui font bien mieux. Tesla sera toujours plus un symbole de statut qu’une innovation environnementale, et ces derniers temps, ce symbole a été associé à la haine publique.