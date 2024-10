10 étapes et 10 produits pour nettoyer votre voiture vous-même

Photo by Erik Mclean on Unsplash

Veillez à nettoyer l’intérieur et l’extérieur de vos fenêtres. Utilisez un chiffon non pelucheux et des solutions de nettoyage appropriées pour éviter les taches. Si vous descendez les vitres, vous aurez plus de facilité à atteindre le haut des vitres, qui est généralement la partie la plus sale.