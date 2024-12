10 des voitures de sport les plus laides et 10 des plus cool

Savez-vous ce dont les voitures n’ont pas besoin ? Six roues. Malheureusement, personne ne l’a dit à Covini Engineering et, à la place, nous avons eu droit à cette voiture de sport déroutante, qui a fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa sortie en 2004. Elle avait beau être équipée d’un moteur Audi V8 de 4,2 litres et atteindre une vitesse de 186 miles par heure, rien ne sauvait son look.