Pour le bonheur des enfants: 20 voitures équipées d’un système de divertissement à l’arrière

L’Expedition Platinum ne se contente pas d’offrir la puissance du V6 et la suspension adaptative. Il met également l’accent sur l’expérience de la banquette arrière. Son système de divertissement à double écran en option (via le partenariat de Ford avec VOXX) prend en charge les écouteurs USB et sans fil. L’installation est transparente et s’intègre parfaitement à l’habitacle haut de gamme du SUV.