Les 20 voitures les plus populaires au monde

Le Honda CR-V est un concurrent de premier plan sur le marché des crossovers. Il offre un équilibre entre l’utilité et le confort et des performances constantes. Les modèles les plus récents sont dotés d’une motorisation hybride et d’une technologie d’habitacle améliorée. Le CR-V se classe parmi les cinq SUV les plus vendus dans le monde, avec environ 846 100 ventes mondiales en 2023, la Chine étant son marché le plus important.