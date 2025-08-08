Les 20 voitures les moins chères actuellement sur le marché

Votre portefeuille mérite mieux que les mensualités astronomiques que tout le monde semble accepter comme normales. Les acheteurs avisés découvrent aujourd’hui que le prix et la qualité ne s’excluent pas mutuellement sur le marché actuel. Certains constructeurs automobiles n’oublient pas que le transport doit être accessible, et pas seulement aspirationnel. Voici donc quelques voitures sur le marché américain qui offrent une véritable valeur ajoutée sans trop de contraintes financières.
1. Chevrolet Trax 2025: 20 500$
Au volant, vous remarquerez immédiatement qu’il ne s’agit pas d’un SUV économique typique. Les matériaux et la finition de l’habitacle du Trax sont bien supérieurs à ceux de sa catégorie. Ce tout nouveau design offre, même sur le modèle de base, l’intégration sans fil des smartphones et la suite Safety Assist.
2. 2025 Nissan Versa: 18 330$
Dans un monde où les voitures neuves coûtent régulièrement plus que le salaire annuel de nombreuses personnes, la Nissan Versa est le dernier phare de l’accessibilité automobile. Cette berline sans prétention a la particularité d’être le seul véhicule encore en circulation en Amérique dont le prix est inférieur à 20 000 dollars.
3. 2025 Hyundai Venue: 20 200$
Son style pseudo-SUV masque habilement son statut de bon marché, en paraissant bien plus cher que son prix. L’équipe d’ingénieurs de Hyundai a réussi à caser cinq sièges dans un habitacle plus petit que de nombreux hatchbacks. La voiture a reçu le prix du coût d’acquisition le plus bas sur 5 ans décerné par Kelley Blue Book.
4. Nissan Sentra 2025: 21 590$
Le confort est à l’honneur avec les sièges zéro gravité de Nissan. Cette caractéristique haut de gamme est empruntée à la division de luxe Infiniti. L’histoire de l’ingénierie devient encore plus impressionnante lorsque vous considérez la consommation de carburant de la Sentra sur route, avec 40 mpg sur route ouverte.
5. 2025 Kia Soul: 20 490$
La silhouette délibérément caissonnée et non conventionnelle du Soul n’a pas seulement pour but de se démarquer dans les parkings; elle permet aussi de loger un étonnant espace de chargement de 62,1 pieds cubes derrière la première rangée. La confiance de Kia se traduit par une garantie généreuse de 5 ans/60 000 miles.
6. Ford Maverick 2025: 29 840$
Le pick-up compact de Ford a dépassé son seul concurrent direct, le Hyundai Santa Cruz, avec une marge écrasante de 77 113 unités au cours du seul premier semestre 2024. Le Maverick a obtenu une place convoitée dans la liste des 10 meilleurs camions de Car and Driver pour 2025.
7. Kia K4 2025: 21 990$
Cette bête représente un changement philosophique total par rapport à la Forte, qui a été abandonnée, et dont le principal argument de vente est la technologie de pointe. Le tout nouveau modèle illustre ce qui se passe lorsque les constructeurs automobiles donnent la priorité à l’expérience utilisateur, en faisant de l’intégration sans fil des smartphones une norme pour tous les niveaux de finition.
8. 2025 Nissan Kicks: 23,220$
La deuxième génération redessinée apporte un moteur standard plus puissant et une esthétique jeune et futuriste. L’astucieuse stratégie marketing de Nissan consiste à conserver la génération précédente sous la forme d’un modèle moins cher, le « Kicks Play », offrant ainsi aux clients deux niveaux de prix différents au sein d’une même marque.
9. 2025 Volkswagen Jetta: 22 995$
L’un des rares véhicules de cette gamme de prix à proposer un moteur turbocompressé de série, la Jetta offre des performances inégalées. L’inclusion de la suite d’aide à la conduite IQ Drive de VW en équipement de série signifie que même les acheteurs du modèle de base peuvent bénéficier d’une technologie de sécurité avancée.
10. 2025 Hyundai Elantra: 22 125$
La garantie du groupe motopropulseur de Hyundai, d’une durée de 10 ans ou 100 000 miles, transforme cette berline compacte d’un simple moyen de transport en un investissement à long terme. Ce qui distingue vraiment cette berline, c’est la consommation combinée de 55 mpg de sa variante hybride, qui prouve que la conscience écologique et le prix abordable peuvent coexister.
11. 2025 Hyundai Kona: 26 045$
La reconnaissance de Kelley Blue Book en tant que premier choix parmi les meilleurs SUV sous-compacts pour 2024-2025 valide ce que Hyundai a reçu avec cette disposition audacieuse et futuriste. Le fantastique écran tactile de 12,3 pouces est de série sur tous les modèles, et la capacité de chargement atteint 25,5 pieds cubes.
12. Buick Envista 2025: 21 618$
La maîtrise du design intérieur de Buick trouve son expression la plus impressionnante dans un autre SUV sous-compact. Cette configuration à traction avant uniquement peut limiter les capacités par tous les temps, mais elle permet à Buick de concentrer ses ressources techniques sur la qualité de conduite et le raffinement de l’intérieur. L’Envista peut accueillir cinq passagers.
13. Chevrolet Trailblazer 2025: 23 100$
L’espace pour les jambes à l’arrière de 39,4 pouces, le meilleur de sa catégorie, fait du Trailblazer l’option la plus conviviale pour les passagers parmi les voitures abordables. L’ingénierie innovante de Chevrolet permet au siège du passager avant de se rabattre complètement à plat. Pour 2025, le moteur de base est désormais compatible avec le carburant E85, ce qui permet aux propriétaires de réaliser des économies.
14. 2025 Toyota Corolla Hatchback: 23 780$
La philosophie de conception favorable au chargement devient immédiatement évidente lorsque vous comparez son espace de rangement arrière de 17,8 pieds cubes au coffre de 13 pieds cubes de la Corolla berline ordinaire. Derrière cet emballage bien pensé se cache le Toyota Safety Sense 3.0, la suite la plus avancée du constructeur automobile.
15. 2025 Toyota Corolla Cross: 24 035$
Cette vaste liste d’équipements de série comprend des caractéristiques qui restent en option chez de nombreux concurrents, ce qui démontre l’objectif de Toyota d’offrir une véritable valeur ajoutée plutôt que de se contenter d’atteindre le niveau de prix le plus bas possible. Elle est équipée d’un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux.
16. 2025 Honda Civic: 25 400$
La décision de Honda de supprimer la boîte manuelle du modèle de base à hayon marque une évolution vers des configurations exclusivement automatiques. Le style de la Civic a été rafraîchi pour 2025, avec un pare-chocs retravaillé. Le groupe motopropulseur hybride est désormais disponible dans les versions Sport et Sport Touring.
17. 2025 Mazda3: 25 335$
Le moteur de base le plus puissant de toutes les voitures les moins chères appartient à cette berline compacte. L’attention portée par Mazda aux détails haut de gamme est évidente dans des éléments tels que les essuie-glaces à détecteur de pluie et les phares à allumage automatique avec assistance en feux de route. L’habitacle est également haut de gamme.
18. 2025 Kia Seltos: 24,690$
La reconnaissance de l’industrie en tant que premier choix parmi les VUS sous-compacts pour la maniabilité démontre que Kia a donné la priorité à la dynamique de conduite plutôt qu’à la simple fonctionnalité de transport. Un score exceptionnel de fiabilité prédite de 87 sur 100 donne l’assurance que cette bête abordable offrira un service fiable.
19. 2025 Volkswagen Taos: 26 420$
En ce qui concerne le Volkswagen Taos, il commence à un PDSF de 26 420 $ pour la version S de base. Il s’agit d’un SUV compact équipé d’un moteur turbocompressé à 4 cylindres en ligne de 1,5 litre qui développe environ 174 chevaux et 184 lb-pi de couple.
20. 2025 Honda Civic Hatchback: 27 450$
La transmission manuelle à 6 vitesses disponible sur les versions supérieures préserve l’expérience de conduite engageante. Cette voiture reflète l’itération plus polyvalente de la Civic, maintenant la réputation de fiabilité et de raffinement de Honda tout en répondant aux besoins réels des acheteurs qui exigent un maximum d’utilité.