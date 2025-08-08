Les 20 voitures les moins chères actuellement sur le marché

Cette bête représente un changement philosophique total par rapport à la Forte, qui a été abandonnée, et dont le principal argument de vente est la technologie de pointe. Le tout nouveau modèle illustre ce qui se passe lorsque les constructeurs automobiles donnent la priorité à l’expérience utilisateur, en faisant de l’intégration sans fil des smartphones une norme pour tous les niveaux de finition.