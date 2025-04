Les 20 routes du monde où la vitesse est la plus élevée

L’autoroute allemande est célèbre pour ses longs tronçons sans limitation de vitesse. Alors que les vitesses conseillées sont de 81 mph, de nombreux conducteurs roulent beaucoup plus vite. Les contrôles sont axés sur la sécurité et non sur la vitesse. En fonction du trafic et des conditions météorologiques, un tronçon entre Francfort et Hanovre permet de rouler en toute sécurité à plus de 124 miles par heure.