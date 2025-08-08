Les 20 plus grands coupés de luxe qui impressionnent

Le nom de Bentley est synonyme de luxe, et sa dernière Continental ne fait pas exception à la règle. Avec 771 ch, des portes gigantesques et des sièges avant colossaux, ce coupé est aussi confortable que puissant. La banquette arrière est peut-être un peu exiguë, même pour des enfants, mais si vous proposiez un service de taxi, vous auriez acheté un SUV.