Les 20 plus grands coupés de luxe qui impressionnent

Plus qu’une belle gueule, les meilleurs coupés de luxe offrent des intérieurs élégants, confortables et dotés des dernières technologies. Si l’aspect pratique et le prix passent après le côté cool, vous devriez envisager d’acheter un coupé de luxe. Voici 20 des derniers modèles que nous vous recommandons d’ajouter à votre garage.
1. Mercedes-Benz CLE
Le tout nouveau CLE de Mercedes-Benz est l’une des meilleures voitures de luxe à deux portes du marché. Le CLE est aussi puissant qu’élégant. En prime, les sièges sont équipés de fonctions de chauffage, de refroidissement, de massage et de haut-parleurs intégrés.
2. BMW Série 2
La BMW Série 2 2025 apporte une touche de luxe au quotidien. La taille réduite de ce coupé lui confère une grande agilité sur la route et des accélérations rapides. Les moteurs robustes égayeront même les trajets les plus ennuyeux.
3. Rolls-Royce Spectre
La Rolls-Royce Spectre est un coup d’éclat qui a sa place dans un musée. Ses lignes gracieuses dissimulent une puissance athlétique. Inspiré par le design des yachts, ce coup d’éclat navigue sur la chaussée comme un bateau sur l’eau.
4. Aston Martin Vanquish
Magistrale et impitoyable, la Vanquish 2025 pourrait bien être le plus grand triomphe d’Aston Martin à ce jour. Propulsé par un moteur V-12, ce véhicule est aussi beau à conduire qu’à regarder. L’intérieur allie la commodité numérique au confort analogique, le tout enveloppé de cachemire et de chrome.
5. McLaren Artura
Supercar hybride, la McLaren Artura pourrait bien être l’avenir des voitures de luxe. La légèreté de l’Artura ne nécessite qu’un toucher léger, répondant à tous vos caprices. L’espace de chargement est peut-être limité, mais personne ne conduit une McLaren pour son côté pratique.
6. BMW Série 4
La série 4 de BMW est une question d’équilibre. Elle est à la fois compacte et spacieuse, rapide et économe en carburant, dotée d’une visibilité accrue et d’une boîte de vitesses manuelle. Les accents extérieurs noirs brillants et l’éclairage intérieur d’ambiance ne sont que la cerise sur le gâteau.
7. Porsche 911
Porsche ne se trompera pas avec sa dernière mise à jour du modèle 911 classique. Le modèle 2025 est le plus puissant à ce jour, avec une accélération rapide et une tenue de route impeccable. Si l’on considère le niveau de personnalisation quasi illimité, il est possible d’obtenir une voiture totalement unique.
8. Lotus Emira
Si vous voulez une voiture qui fera l’unanimité dans votre quartier, vous devez absolument vous tourner vers la Lotus Emira 2025. Ce modèle absolument magnifique a un look distinct à l’intérieur comme à l’extérieur, avec une sellerie en daim synthétique
9. Aston Martin Vantage
Que vous conduisiez cette beauté sur route ou sur circuit, l’Aston Martin Vantage 2025 ne vous laissera pas tomber. Le dernier modèle de la Vantage combine le charme vintage d’Aston Martin avec le luxe et la vitesse des performances modernes.
10. Toyota GR86
Certaines voitures de cette liste sont destinées à ne vivre que dans les rêves. La Toyota GR86 est un rêve accessible. Elle est légère, agréable à conduire et abordable. La superbe robe verte de l’édition Hakone n’est pas en reste.
11. Maserati GranTurismo
La nouvelle GranTurismo de Maserati n’est pas facile à porter pour le portefeuille, mais elle est très agréable à regarder. Luxueuse à l’intérieur comme à l’extérieur, avec suffisamment d’espace pour accueillir confortablement quatre adultes, la GranTurismo revient en force sur le marché de la performance. Ce modèle est disponible en trois versions différentes, dont la première voiture électrique de Maserati.
12. Chevrolet Corvette E-Ray
La Corvette E-Ray de Chevrolet est une voiture à l’allure imposante, dotée d’un moteur électrique à l’avenant. Atteignant les 100 km/h en 2,8 secondes, la vitesse impressionnante de la E-Ray et sa suspension adaptative vous permettront d’être à l’aise sur les routes les plus sinueuses. En prime, l’absence relative de bruit de vent et de moteur vous permet de vous déplacer sans gêner vos voisins.
13. Jaguar F-Type
Comme de nombreuses marques, Jaguar s’oriente vers des modèles électriques plus respectueux de l’environnement. Toutefois, si vous avez envie du puissant rugissement qui fait la réputation de la marque, la F-Type est faite pour vous. Malgré la puissance du moteur, la F-Type est étonnamment légère sur ses pieds. Flotter comme un papillon, piquer comme une abeille.
14. McLaren 750S
La McLaren 750S est une supercar pour une superstar. Son châssis en fibre de carbone et sa suspension adaptative en font l’une des voitures les plus légères du marché. Plus que l’enfant du milieu d’une marque emblématique, la 750S présente des avantages ultimes sans en avoir le prix.
15. Aston Martin DB12
Certaines voitures sont belles mais ne se sentent pas bien; d’autres se sentent bien au prix de leur beauté. La DB12 a fière allure et se sent bien, que ce soit pour les longs ou les courts trajets. Avec toute la minutie d’un costume anglais bien taillé, cette Aston Martin vous mettra à l’aise même pendant les longs trajets.
16. Bentley Continental
Le nom de Bentley est synonyme de luxe, et sa dernière Continental ne fait pas exception à la règle. Avec 771 ch, des portes gigantesques et des sièges avant colossaux, ce coupé est aussi confortable que puissant. La banquette arrière est peut-être un peu exiguë, même pour des enfants, mais si vous proposiez un service de taxi, vous auriez acheté un SUV.
17. Nissan Z
La Nissan Z 2025 est la plus rapide, la plus confortable et la plus moderne de ses prédécesseurs. Aussi élégante que soit cette voiture à deux places, elle est étonnamment spacieuse à l’intérieur. Avec son moteur V6 turbocompressé, la Nissan Z vous emmènera là où vous voulez aller avec style.
18. Lexus LC 500
Comparé à d’autres modèles de cette liste, le Lexus LC 500 n’est peut-être pas le plus rapide ou le plus moderne, mais c’est l’un des plus faciles à conduire au quotidien. La LC est silencieuse même avec un toit décapotable, et le design de l’habitacle est si confortable que l’on a envie d’y vivre. Le LC n’est pas aussi tape-à-l’œil que d’autres coupés de luxe, mais il a une grâce discrète qui ne donne pas l’impression d’en faire trop.
19. Lamborghini
La première incursion de la légendaire marque italienne dans le domaine des supercars électriques standard ne déçoit pas. La Revuelto est l’une des plus belles voitures du marché, mais son allure élégante n’est pas là pour faire joli. Le design aérodynamique et le châssis plus léger de la Revuelto sont optimisés pour la perfection.
20. Ferrari 296
En ce qui concerne le plaisir de conduire, la Ferrari 296 surpasse la concurrence. Ce n’est pas pour rien que Ferrari la présente comme l’un de ses modèles les plus agréables à conduire : le moteur V6 offre des accélérations redoutables en toute occasion. Même si le moteur était raté, nous achèterions probablement cette voiture juste pour la contempler.