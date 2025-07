Les 20 meilleures voitures pour les mauvais conducteurs

Tout le monde n’est pas né pour maîtriser l’art de la conduite, et c’est très bien ainsi. Certains d’entre nous ont besoin d’un peu plus d’aide et peut-être d’une voiture qui les soutient lorsque les choses tournent mal. De nos jours, les voitures modernes sont devenues plus indulgentes que jamais, transformant même les trajets les plus angoissants en quelque chose que vous pouvez attendre avec impatience. Il n’est pas nécessaire d’être un grand conducteur, il suffit d’être intelligent. Choisissez donc l’une de ces 20 voitures et laissez-la s’occuper des parties délicates.