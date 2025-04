Les 15 innovations technologiques qui ont révolutionné la Formule 1

La scuderia Ferrari est la première à utiliser les boîtes de vitesses automatiques en 1989. Si auparavant les pilotes devaient appuyer sur une pédale d’embrayage et se servir d’un levier de vitesse, ils n’ont plus désormais qu’à appuyer sur une gachette situé à l’arrière du volant pour augmenter ou baisser le rapport. Cet emplacement ergonomique fluidifie le changement de vitesses et aide à rester plus concentré sur la piste. Ceci mène à un plus grande précision dans le pilotage et surtout dans la manière d’entrer dans les virages.