Les 10 Porsche les plus laides de tous les temps et les 10 modèles les plus cool

Représentant une recherche aérodynamique avancée pour la course des 24 Heures du Mans de 1971, la carrosserie étrange de la 917/20 était plus large et plus disgracieuse que celle des voitures de course 917 standards. Les gens l’appelaient « Pink Pig » (cochon rose) en raison de ses proportions bulbeuses et de sa livrée représentant des diagrammes de viande.