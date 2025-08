Les 10 plus grands pilotes de F1 qui n’ont jamais gagné de championnat et les 10 pires qui l’ont fait

Le combat roue contre roue entre Gilles Villeneuve et Arnoux en 1979 reste l’un des plus grands moments de la F1. Il a remporté six courses et a frôlé le titre, terminant deuxième en 1979. Tragiquement, il se tue lors des qualifications en 1982. Villeneuve a acquis une réputation durable en tant que l’un des pilotes les plus purs de la discipline.