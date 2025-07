Les 10 pires modèles Ford de tous les temps et les 10 meilleurs

Cette voiture a été construite par Kia et vendue par Ford. Le moteur de 58 chevaux et l’intérieur en tôle de la Festiva en faisaient une voiture de transport de base sans grand charme. Dépourvue de protection contre les chocs et de confort, elle a fini par être surclassée et dépassée par des modèles émergents plus performants.