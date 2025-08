Les 10 pires modèles Ducati et les 10 meilleurs

Le design radical de Pierre Terblanche a divisé les fans de Ducati et reste l’un des choix les plus polarisants de la marque. Les pilotes occasionnels ont trouvé sa maniabilité difficile à apprivoiser. Des problèmes de pompe à essence et des pannes électriques persistantes ont gâché l’expérience de conduite, et les coûts de possession n’ont pas aidé la marque.