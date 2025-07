Les 10 pays où les conducteurs sont les plus mauvais et les 10 pays où les conducteurs sont les meilleurs

Les routes de notre monde racontent des histoires fascinantes sur les attitudes culturelles, les priorités en matière d’infrastructures et la formation des conducteurs. Certaines nations excellent à produire des automobilistes prudents et habiles, tandis que d’autres… Eh bien, disons que la conduite défensive y prend un tout autre sens. Voici donc une liste des pays où l’on trouve les pires et les meilleurs conducteurs.