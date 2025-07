Les 10 motos les moins économes en carburant et les 10 meilleures

L’efficacité énergétique rencontre la performance avec la KTM 390 Duke, qui affiche une consommation de 60-65 mpg grâce à un moteur de 373 cm3 et à un cadre léger en treillis. C’est la moto préférée des citadins et des débutants. Ajoutez à cela l’écran TFT et la connectivité smartphone, et vous obtenez une moto à la fois amusante et à la pointe de la technologie.