Les 10 modules complémentaires de concessionnaires les plus chers et les 10 moins chers
Vous venez d’acheter une voiture et soudain, on vous propose une douzaine d’options supplémentaires que vous n’avez pas demandées. C’est un jeu familier, une série d’offres supplémentaires, toutes enveloppées de belles promesses. Certes, les concessionnaires sont chers par défaut, mais certains de ces frais frisent l’absurde. Heureusement, tous les suppléments ne sont pas des escroqueries. Examinons 10 de ces services qui ponctionnent votre portefeuille, et 10 autres qui sont considérés comme relativement moins onéreux.
1. Packs d'extension de garantie
Les concessionnaires majorent ces forfaits de 100% ou plus, transformant un coût potentiel de 1 500$ en une dépense de 3 000$. La plupart des réparations importantes ont lieu après l’expiration de ces plans d’extension. De plus, des frais d’annulation s’appliquent même si vous ne déposez jamais de demande d’indemnisation.
2. Film de protection de la peinture
Le même film protecteur qui coûte environ 800 dollars dans les magasins indépendants devient soudain un investissement de 2 500 dollars lorsque les détaillants s’en mêlent. Ce qu’ils ne vous diront pas d’emblée, c’est que ce produit miracle prétendument anti-rayures peut jaunir avec le temps s’il est mal installé.
3. Gravure sur VIN
Pour un travail de moins de 10 minutes à effectuer soi-même, certains osent facturer entre 200 et 500 dollars. Ce service consiste à graver le numéro d’identification du véhicule sur les vitres de la voiture afin de dissuader les voleurs, car les pièces dont le numéro d’identification est visible sont plus difficiles à vendre.
4. Pneus remplis d'azote
Né dans le monde des hautes performances de l’aviation et de la course automobile, le gonflage des pneus à l’azote a en quelque sorte migré vers les voitures de tous les jours, où il n’apporte qu’un bénéfice minime. L’air ordinaire contient déjà 78 % d’azote, ce qui rend ce service de 100 à 200 dollars largement superflu pour les conditions de conduite de tous les jours.
5. Revêtement céramique
Des ateliers indépendants appliqueront le même revêtement céramique pour la moitié du prix, mais les concessionnaires demandent avec assurance entre 1 000 et 2 000 dollars, tout en faisant des déclarations audacieuses sur la protection à vie. Ce revêtement n’empêchera pas les coups, les rayures ou les ébréchures, c’est-à-dire les dommages qui inquiètent le plus les propriétaires.
6. Paquets de protection des tissus
Dans n’importe quel magasin d’alimentation, vous trouverez des sprays de protection des tissus pour moins de 20 dollars qui donnent les mêmes résultats que des produits coûtant entre 400 et 700 dollars. La vérité, rarement révélée, est que cette protection doit être réappliquée au fil du temps pour rester efficace.
7. Services d'antirouille
L’ingénierie automobile moderne a déjà résolu le problème de la rouille qui affectait les automobiles il y a plusieurs dizaines d’années, les constructeurs ayant prétraité les véhicules pendant la production. Pourtant, les services d’antirouille, qui coûtent jusqu’à 1 000 dollars, sont proposés aux acheteurs plus âgés. Dans les climats secs ou chauds, ce service n’est pas pertinent.
8. Assurance remplacement des clés
Vous payez 200 à 500 dollars pour une assurance de remplacement de clés alors que les clés de remplacement coûtent généralement environ 100 dollars. Les clés intelligentes ont évolué pour devenir résistantes à l’eau et traçables, ce qui réduit considérablement les scénarios de perte. Votre police d’assurance habitation actuelle couvre peut-être déjà la perte de clés sans prime supplémentaire.
9. Vitres teintées
Les ateliers de teinture professionnels facturent environ 250$ pour ces services, et non une marge de 400$ à 900$, mais la différence de prix n’explique qu’une partie de l’histoire. La qualité des teintes proposées par les concessionnaires varie considérablement, ce qui se traduit généralement par des films qui se décolorent ou s’écaillent plus rapidement que les versions installées par des professionnels.
10. Mise à niveau du système audio Premium
Apparemment, ces mises à niveau premium utilisent des composants identiques aux systèmes de base, qui sont simplement rebaptisés avec des noms plus fantaisistes. Ces mises à niveau de 1 200 à 5 000 dollars sont dépourvues de caissons de basses et offrent un contrôle limité de l’égaliseur pour la personnalisation du son. Les options du marché de l’après-vente offrent systématiquement une qualité de son supérieure.
1. Tapis de sol toutes saisons
C’est pourquoi les tapis de sol tous temps sont l’un des rares ajouts du concessionnaire qui aient un sens. Ces protections sur mesure protègent contre les éclaboussures, la saleté et les poils d’animaux, tout en étant facilement amovibles pour le nettoyage.
2. Kit de chargement USB
La beauté de la technologie moderne réside dans sa simplicité, et les kits de recharge USB l’illustrent parfaitement avec leur installation plug-and-play ne nécessitant aucun outil. Les revendeurs les vendent entre 10 et 45 dollars alors que des kits identiques coûtent entre 10 et 20 dollars en ligne, ce qui représente une différence de prix gérable.
3. Filets et organisateurs de chargement
Chaque course à l’épicerie devient une aventure physique lorsque les objets glissent dans le coffre, mais les filets de chargement résolvent ce problème pour une fraction de ce que vous attendez. Grâce à leur conception universelle, ces accessoires peuvent être transférés d’une voiture à l’autre, ce qui étend leur utilité au-delà de la possession d’une seule voiture.
4. Cadres pour plaques d'immatriculation
L’esthétique pure est le moteur de ce complément particulier. Il coûte généralement entre 40 et 70 dollars. Les réglementations nationales compliquent les choses, car de nombreuses juridictions interdisent les motifs qui masquent les informations de l’étiquette, ce qui peut créer des maux de tête sur le plan juridique. Les équipes sportives et les styles originaux dominent le marché secondaire, offrant aux propriétaires de voitures des options de personnalisation illimitées.
5. Kits de peinture de retouche
La précision est importante lorsqu’il s’agit d’assortir la peinture automobile, et ces gens excellent à fournir exactement le bon code de couleur pour votre véhicule spécifique. Leurs kits, d’une valeur de 25 à 50 dollars, comprennent des applicateurs intégrés qui facilitent l’application sur les petits éclats et les bosses de portières. La mise en correspondance professionnelle des couleurs élimine les conjectures.
6. Trousses de premiers secours
Les urgences médicales ne s’annoncent pas d’elles-mêmes, ce qui fait des trousses de premiers secours un investissement automobile apparemment logique. Vendus entre 30 et 50 dollars, ces kits contiennent de la gaze, des gants, des bandages et des lingettes antiseptiques. Les prix pratiqués par les concessionnaires peuvent varier, mais ces trousses font généralement partie des accessoires les moins chers.
7. Plateau de chargement du coffre
Les coûts de remplacement de la moquette dépassent de loin les mesures de prévention, ce qui fait des plateaux de chargement du coffre un investissement vraiment judicieux. Ces barrières protectrices protègent les surfaces intérieures de la saleté, des liquides et de l’inévitable chaos lié au transport d’animaux domestiques, de plantes ou de courses en désordre. Les détaillants facturent les plateaux entre 80 et 150 dollars.
8. Forfaits de vidange d'huile
L’entretien prépayé est un pari sur vos futures habitudes de conduite, avec des forfaits de 200 à 500 dollars couvrant plusieurs vidanges à environ 50 dollars chacune. Ces plans ne sont pas transférables d’un site à l’autre, ce qui limite la flexibilité pour les conducteurs qui déménagent ou préfèrent un autre centre d’entretien.
9. Bavettes et pare-boue
Les conditions météorologiques régionales déterminent si les garde-boue représentent une protection essentielle ou un accessoire inutile, les climats pluvieux et enneigés bénéficiant le plus de la déviation des débris. Ces dispositifs simples prolongent la durée de vie de la peinture et du châssis en bloquant les éclaboussures de la route et les petits projectiles qui causent des dommages à long terme.
10. Pare-soleil et visières
Leur prix est généralement inférieur à celui des accessoires électroniques ou haut de gamme. Les pare-soleil et les visières se vendent entre 7 et 20 dollars pour les modèles génériques et entre 30 et 65 dollars pour les modèles sur mesure. Ils permettent de garder l’intérieur frais et protègent le tableau de bord des rayons UV.