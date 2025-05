Intérieurs élégants: 20 voitures avec des sièges en cuir véritable

Dans le Grand Wagoneer, le luxe et le confort se conjuguent avec les sièges garnis de cuir Palermo et les surpiqûres matelassées. Les sièges avant sont réglables en 24 directions avec des fonctions de massage, et les sièges de la deuxième rangée sont dotés d’un système de chauffage et de ventilation. De plus, le système audio McIntosh et l’éclairage d’ambiance rehaussent l’expérience.