9 villes américaines où le trafic est le plus mauvais et 10 où les conditions sont bonnes

À Los Angeles, la circulation n’attend pas l’heure de pointe et se développe sur un réseau enchevêtré d’autoroutes qui s’engorgent à toute heure du jour et de la nuit. Le terrain vallonné de la ville est limité, et son étalement offre peu d’alternatives, faisant de la dépendance à la voiture un piège quotidien. Ajoutez à cela les perturbations de l’industrie cinématographique, et vous obtenez un trajet totalement frustrant.