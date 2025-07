20 voitures qu’il est impensable de personnaliser

Née de l’échec de la tentative de rachat de Ferrari par Ford, la GT40 a remporté quatre victoires consécutives au Mans contre les géants italiens, ce qui représente l’une des plus belles histoires de revanche du sport automobile. Les améliorations apportées par Carroll Shelby aux réglages de course ont transformé ce qui aurait pu n’être qu’une vanité d’entreprise en une véritable légende de la course automobile.