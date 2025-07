20 voitures qui vont déplaire à tout le monde

Vous savez, cette voiture qui fait plisser les yeux et marmonner « Sérieusement? » Trop bruyantes, trop bizarres, trop « regardez-moi » – quoi qu’il en soit, ces voitures font sensation. Certaines ont été conçues pour choquer. D’autres ont essayé d’innover. D’autres encore existent tout simplement dans leur propre univers. Attachez votre ceinture pour une visite des voitures les plus accrocheuses et les plus surprenantes qui ne se sont jamais fondues dans la circulation sans susciter de commentaires.